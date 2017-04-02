福斯名主播傳騷擾5女 15年付3.9億封口

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「紐約時報」今天報導，美國福斯新聞台明星主播歐萊利涉嫌騷擾至少5名與該電視網有關係的女性，為不讓事情曝光，15年間共付出1300萬美元（約新台幣3.9億元）封口費。

法新社引述「紐約時報」（New York Times）報導說，歐萊利在15年間騷擾5名女性，為讓她們噤口，同意不提出告訴，福斯新聞（Fox News）和歐萊利（BillO'Reilly）還付了總額1300萬美元的封口費。

時報表示，除了先前已曝光的2起案件，該報現在又揭發了3例，其中兩起為性騷擾，另1起則是言語不當行為。

根據時報，這5名女性要不就是曾參與歐萊利The O'Reilly Factor節目製作、上過該節目，要不就是福斯其他節目的工作人員。

5名女性多指控歐萊利利用其在福斯呼風喚雨的權力對她們施壓，以遂性方面的好處。

歐萊利在個人網站發布的聲明字斟句酌，未否認上述指控，僅表示因為自己知名度高，「易受希望我付錢避免形象受損的人提告」。1060402

(中央社)