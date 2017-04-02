參選新北!？ 賴清德今演講露玄機

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台南市兒童科學館推出以台南公園生態為主題的「帕克奇遇特展」，市長賴清德（左）1日出席開幕式。（台南市政府提供）

台南市長賴清德即將屆滿兩任市長，未來是否回鄉（新北市）參選備受矚目，前台北縣長蘇貞昌昨（1）日表示，全力支持賴清德回新北參選，願意擔任競選的總幹事。賴清德今天將北上演講，預計對2018年縣市長選舉提出深入看法。

賴清德是應「新新聞」30年社慶系列活動之邀，今天下午2點在台北市敦南誠品B2視聽室，出席「台灣的新十年」專題演講活動。根據了解，演講將設定「2018雙北選情非賴不可？」、「去蔣化是否真的太激進？」等主題。

(中時電子報)