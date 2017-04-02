PGA》湯普森全日空躍頭 龔怡萍T50

湯普森全日空高球賽決賽輪爭賽史第2冠。(美聯社資料照)

LPGA年度「5大賽」首戰全日空高球賽，2日第3天趕完第2輪補賽與第3輪賽程，美國新生代高手湯普森第3輪揮出67桿，以領先2桿的總桿203桿(-13)位居榜首，決賽輪爭賽史第2座冠軍。

名人堂成員朴仁妃，決賽輪爭逆轉勝與本季第2冠。(美聯社資料照)

挪威女將派特笙205桿排名第2，韓國女將許美貞、前球后朴仁妃、柳蕭然與澳籍韓裔李美林，同以206桿並列第3，預料決賽輪將是暫居前3共6位選手爭冠局面。

湯普森LPGA生涯已贏得7冠，包括2014年全日空高球賽前身納比斯科錦標賽1場大賽冠軍，2日躍展領先後，決賽輪將爭奪賽史第2座冠軍。

台灣3女將只有去年獲得4場前10的資深女將龔怡萍晉級，但她第3輪失常打出76桿，以216桿下滑至並列第50。另2人曾雅妮及錢珮芸打完前兩輪都被淘汰。

(中時電子報)