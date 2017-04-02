網劇《瑪麗蘇遇上傑克蘇》開機 奇葩互動刷新愛情觀

《瑪麗蘇遇上傑克蘇》開機儀式。（北京電影學院（江蘇）培訓中心提供）

3月29日，都市愛情偶像劇《瑪麗蘇遇上傑克蘇》經過長達半年的籌備，正式在蘇州開機。總製片人曹先安，監製柳廣輝、導演陳友康，攜手主演劉以豪、祁琪、鐘駿勝、李穎、李雨奚、劉亮佐、王琄、婁茗森、黃宏軒、隋玲、劉道玄、竇新豪等來自內地、港臺及馬來西亞的一眾新老演員亮相開機儀式，超顏值組合驚爆現場！

作為一部主打都市愛情的輕喜劇，本劇以「瑪麗蘇」、「傑克蘇」這樣性格誇張、話題性強的人物設定為中心，將幾對不同背景都市男女奇葩的特殊經歷與戀愛生活呈獻給觀眾，並在一系列光怪陸離、輕鬆搞笑的互動中，解構屬於90後的愛情價值觀。

《瑪麗蘇遇上傑克蘇》開機儀式。（北京電影學院（江蘇）培訓中心提供）

偶像級演員加盟 奇葩互動刷新愛情觀

《瑪麗蘇遇上傑克蘇》講述了十八線女藝人艾瑪（祁琪飾）、金牌婚介顧問牛蘇蘇（李雨奚飾）、天才美少女荔枝（李穎飾）這三個不同層次、不同職業、不同命運、秉持三種愛情理論、生活態度的女人，因機緣巧合住到了一起，展開的一連串故事。從一開始互相看不順眼到瞭解彼此，成為閨蜜，面對來自四面八方，齊聚在這個國際大都會的各種極品高富帥、海龜菁英、花樣美男、渣男、小鮮肉的追求，以及生活中的各種機遇與挑戰，碰撞出無數火花，更引發各種爆笑、感人、催淚的精彩故事。

作為一部偶像劇，主演陣容自然成為最受關注的焦點。「小張柏芝」祁琪作為世界休閒小姐大賽冠軍，曾與眾多一線大咖搭檔合作多部院線電影，顏值演技均線上；去年剛摘下首爾電視節「亞洲明星獎」，被網友封為「最萌男友」「零距離男神」的暖男劉以豪更是眾多偶像劇中的熟臉角色。此外，曾獲得韓國MAMA Mnet亞洲音樂大獎最佳新人獎的「快樂女聲」李雨奚、備受時尚界追捧的馬來西亞時尚型男鐘駿勝(大A)、從《大學生了沒》脫穎而出的臺灣校園女神李穎都是自帶粉絲與話題的高顏值演員，此外更邀請到創下極佳口碑的電影《你好瘋子》主演，資深藝人劉亮佐，以及曾榮獲多項金馬獎、金鐘獎最佳女主角、最佳女配角大獎的王琄等老戲骨跨刀支持，相信能夠滿足不同受眾的不同味蕾。

《瑪麗蘇遇上傑克蘇》開機儀式。（北京電影學院（江蘇）培訓中心提供）

拒絕庸俗 真實人設重新定義瑪麗蘇

近幾年，「愛情」一直都屬於影視劇的熱門題材，充斥著各類大咖，發生在醫院咖啡館警察局餐廳等各種場所的愛情故事層出不窮。背景設定雖然常換常鮮，但人設與表達的愛情觀念還走著十年來的老路子，甚至淪落為只看臉不看劇的地步。《瑪麗蘇遇上傑克蘇》首先從人設上強調特殊性，雖然瑪麗蘇、傑克蘇已是流行多年的網文人設，但大部分「瑪麗蘇」劇角色要麼用力過猛，感覺更像是在看漫畫而非真人劇，並沒有很深的代入感；要麼就是對於「瑪麗蘇」概念詮釋的不夠深刻，只是廉價的附屬品。《瑪麗蘇遇上傑克蘇》選擇「十八線女藝人」這種真實人群作為「瑪麗蘇」角色，表面上光鮮亮麗、高傲自負，「蘇」得很徹底，內地裡卻充滿困惑與迷茫。就在她生活不盡如人意的時候，偏偏遇到了高富帥「傑克蘇」的癡心追求，充滿衝突的戲劇感背後，是當下年輕男女相處的尷尬現實，原來「瑪麗蘇」與「傑克蘇」就生活在真實世界中。

據悉，本劇出品方亞太傳媒集團不僅擁有豐富的偶像劇經驗，集團總裁、總製片人曹先安多年來更擔任「全球華人非常短片創意盛典」、「臺北短片電影節」執行長，為影視行業挖掘、培養出眾多潛力新人，包括肖央、叫獸易小星等新生代導演，以及金秀賢、包貝爾、趙麗穎、張天愛、江疏影等知名藝人。此次為了迎合年輕受眾審美和品質要求，除了眾多顏值演技均線上的新生代演員外，還特地邀請到臺灣青春劇教父徐小明導演擔任總監製，著名音樂人陳耀川擔任音樂總監，不僅擁有黃金主創陣容，更憑藉多年的扎實經驗和優秀班底，採用美劇形式與偶像劇風格，打造都市愛情經典作品。

據悉，《瑪麗蘇遇上傑克蘇》預計將於今年夏天與觀眾見面，該劇將如何重新定義「瑪麗蘇與傑克蘇」？讓我們拭目以待。

(中時電子報)