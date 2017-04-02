看東西出現莫名影像 不是撞鬼恐是癲癇

一名16歲女生多年前開始有被電到的感覺，看東西常出現莫名影像及文字，但因神智都清醒，只覺得怪也不以為意，直到有天突然全身抽搐，就醫才知道這些症狀全是癲癇搞鬼。

台北榮總神經醫學中心癲癇科醫師關尚勇受訪時表示，「癲癇」不是精神病也不會傳染，簡單來說，就是大腦不正常放電，導致突發性抽搐、意識改變，發作時可能會出現全身抽搐、咬緊牙關、口吐白沫或手腳無法控制抽動等情形。

多年來不分國內外，民眾對於癲癇的印象總是很負面，不願對癲癇朋友伸出援手，更有不計其數的孩子因病在校園或社會受到罷凌、歧視，據關尚勇觀察，10名患者中有超過一半個性都很內向，也不敢讓外人知道自己罹患癲癇。

但實際上，「每個人都可能得到癲癇」他表示，癲癇患者中有高達7成是後天因素導致，包括出生時難產、腦膜炎、出車禍、頭部受傷、長瘤等，全台約有20萬名癲癇患者，發生率約為1%，等同每100人就有1人，算是相當常見。

關尚勇指出，癲癇的症狀和大腦不正常放電位置有關，例如發作時是右邊大腦運動區放電，可能就是左臉抽搐，如果是視覺區放電，患者眼前就可能看到閃光，還曾遇過小朋友睡覺時常大吼大叫，爸媽誤以為撞邪還帶孩子去收驚，半年、一年都沒好，就醫才知是癲癇害的。

林口長庚醫院神經內科主任吳禹利表示，初期癲癇會先以單一藥物治療，若症狀仍無法獲得控制時，則會採取2種以上的組合性用藥，癲癇患者中有約3成是「頑固型癲癇」，得結合神經內外科、放射科、核醫科等進行綜合評估，當兒童癲癇2年未發作、成人癲癇3年以上未發作，即可驗證癲癇已穩定控制。

擔心家中孩子得到癲癇，關尚勇提出幾點小學生最常見的癲癇警訊，包括上課、講話時突然發呆出神，眼睛張得大大的，叫了都沒反應就像靈魂出竅一樣，即便8秒、10秒也應就醫檢查；另像是單側手腳抽搐、嘴巴突然發出聲音及臉部抽搐等，恐得當心是否為妥瑞氏症或是癲癇。1060402

(中央社)