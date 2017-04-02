後山缺文創教育資源 他們自己開創

文創教育專題8-3花蓮有許多年輕人志在文化，卻因缺乏環境和資源，無從發揮。曾任職誠品書店的王玉萍，一手催生「寫寫字採編學堂」，透過出版在地獨立刊物，創造花蓮的文化環境。

「再有抱負、專長，沒那個環境，就無法發揮」近年越來越多年輕人，放棄都市的燈紅酒綠，選擇在後山花蓮地區生活，他們或自己開店，或經營獨立工作室，也有許多人投入NGO組織，有著滿腔熱血和理想，但缺乏編採、行銷和出版經驗，發展受到侷限。

王玉萍表示，花蓮連一個正式的印刷廠都沒有，行業別也很少，當地孩子除非有機會到其他縣市，對職業的想像有限。於是她從自己最擅長的出版著手，於民國104年成立了「寫寫字編採學堂」。

王玉萍每年收10位學員，她自掏腰包找講師上課，目標是一年出版一本獨立刊物，從採訪、編輯、美術設計，到後期的出版、通路、行銷，以及開發相關文創商品等，都要走過一遍。過程中，不但課程免費，出版品的版稅也會分給參與者。

去年，寫寫字完成了第二期刊物「海那邊的193」，搭上花蓮193線道的拓寬爭議，希望能喚起人們對鄉間小路的關注。除了圖文並茂的書，還設計了一系列的明信片、地圖，並在全台各地舉辦巡迴攝影展，增加曝光度。

王玉萍說，其實很多人都想學編輯、做文創，「寫寫字」提供的是一個環境。年輕人跟著跑過一輪，就會知道自己適不適合、有沒有興趣，後續可以繼續發展，也可變成寫寫字的工作夥伴。

大都市各種行業分工精細，但對花蓮或是小型組織來說，想要做出版和文創，幾乎什麼都要自己來，「不是自己寫稿寫的開心，就完成了。」王玉萍說，必須懂得市場，也要瞭解通路。她以連鎖書店為例，定期都要更新「專區」，抓緊時事脈動，把相關的書籍推銷給民眾。

待過雜誌、出版社、書店的王玉萍，自嘲自己非科班出身，只好「真正在業界磨練」。她努力把一身功夫教給年輕人，但也不勉強大家都樣樣精通，而是引導找出自己的天賦和專長，並學會與人合作。

王玉萍形容，做真正有興趣的事情，再苦也不會累，甚至可以熱愛壓力、熱愛痛苦。要完成一件事，過程一定會經歷許多痛苦，有人遇到挫折便沮喪，有人卻會覺得挑戰十足。

「寫寫字」善於開發人們的天賦，成員林靜怡從小是運動員，只有手握照相機時，才能真正地「靜下來」。她可以每天到193線道蹲點，拍上千張照片，只為了捕捉當地人的日常生活。

另一位成員王心怡，最擅長溝通各方的需求，她能讓吹毛求疵的藝術家，也願意「很舒服地去修改設計」。如今她在「寫寫字」扮演最佳溝通橋樑，也是王玉萍的最佳助手之一。

如今「寫寫字」已邁入第3期，今年他們決定把主題訂為「自宅職人」，書寫花蓮在家創業者的故事。王心怡說，年輕人選擇到鄉間居住，不只是追求「小確幸」，而是重視工作與生活的平衡，他們不以賺錢為目的，更多的是理想性，有人決定不用拋棄式餐具，堅持要友善土地。

王心怡說，「寫寫字」本來是一年出一期，但今年收集資料太踴躍，一共找到30多個「自宅職人」的故事，難以割捨，所以他們決定分成3季出，春天、夏天、秋天各出一期，帶領更多讀者認識花蓮人的故事。1060402

(中央社)