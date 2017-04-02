鳳凰志工母子3人組 熱愛出勤救護

嘉義市消防局鳳凰志工林碧雪母子3人，平日協助消防救護，熱愛出勤，甚至比警消一點也不遜色，原因出自於10幾年前協助救火的善念。

現年67歲的林碧雪，在消防局第二大隊蘭潭分隊擔任鳳凰志工14年，她的大兒子黃仁君擔任義消、二兒子黃仁杰擔任志工救護員，一家三口為救護、救災而奉獻，精神令人感佩。

林碧雪說，10幾年前她與兩個兒子開車去嘉義縣梅山鄉太平村，半路上看到一場火警，發現消防人員忙進忙出搶救，母子3人雖然不會救火，但突然有一股衝動，於是停車幫忙佈水線。

當年內心湧現的念頭，讓母子3人發現「原來我也可以」，事後都想去消防隊幫忙，於是林碧雪參加鳳凰志工，大兒子先當鳳凰志工、再投入義消行列，二兒子也成為鳳凰志工救護員。

林碧雪與二兒子黃仁杰目前同在蘭潭分隊擔任鳳凰志工，協助救護勤務，許多救護場合都會看到這對母子揮汗出勤，穿梭大街小巷的身影。

林碧雪表示，在未當鳳凰志工之前，她非常怕見到血，聞到血腥味還會嘔吐；但當了鳳凰志工之後，因為司空見慣，反而不怕了。

她說，有一次出勤救護，發現一名情緒激動的女子，竟然是以前社團的朋友，但對方好像完全認不得她，後來才得知原來這名女子已經精神錯亂，讓她感慨命運的無常。

林碧雪除了擔任鳳凰志工之外，也在其他地方擔任志工，並在嘉義市公園派出所當義警；她認為當鳳凰志工可以學到許多救護技術，因此每一趟出勤都很有成就感。

兒子黃仁杰表示，他曾發生過車禍，傷勢不輕，所幸大難不死，因此非常珍惜現在擁有的一切，對生命也有更深一層的體悟。

他說，擔任鳳凰志工很愉快，由於自己曾一腳踏入鬼門關，因此想把學會的急救技能運用在傷患身上，「畢竟能拉一個回來是一個！」

不過，黃仁杰有一次出勤救護，因傷患住在狹小的巷弄中，救護車無法進入，駕駛就將救護車停在巷口；沒想到傷患送醫後不治，事後所有出勤人員都被傷患家屬告上法院。

這件事情讓黃仁杰一度心灰意懶，認為自己做志工，卻被告上法院，實在太不值得！不過母親林碧雪告訴他，做鳳凰志工就是要救人、幫助人，只要對得起良心就好。

林碧雪也以自身在救護時，曾遭精神病患攻擊的經驗為例，告訴兒子遇到逆境時，「就當對方在消你的業障」，希望兒子正向思考，終於讓兒子振作起來，官司也順利化解。1060402

(中央社)