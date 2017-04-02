揭馬阿拉哥神秘傳奇 川習首會海與湖間
聚焦川習會系列報導川習會4月6日至7日在佛州馬阿拉哥度假俱樂部舉行，馬阿拉哥本來就是打造給美國總統度假之用，但歷屆總統興趣缺缺，弔詭的歷史如今讓上世紀的「遺願」成真。
位於美國佛羅里達州棕櫚灘（Palm Beach）的馬阿拉哥（Mar-a-Lago）度假俱樂部，四季如夏，因美國總統川普（Donald Trump）頻繁度週末、處理國政與接待國際元首而聲名大噪，川普將在此會見中國國家主席習近平。
西班牙文Mar-a-Lago意思為「由海到湖」，反應佛州的獨特地形與生活方式。
馬阿拉哥的身世因川普而獨特，主建物由通用食品公司（General Foods）繼承人波斯特（Marjorie Merriweather Post）於1920年代興建，原本打算提供美國總統度假之用，但直到1973年波斯特過世前捐贈給聯邦政府，都未見任何一位美國總統有興趣。
歷史的弔詭如今卻意外實踐波斯特的遺願。
川普在1985年購入，開發成為占地1萬平方公尺，擁有126個房間的私人度假村，川普家族保有住所。馬阿拉哥如今成為美國總統家族度假所在，週末車水馬龍，號稱「南白宮」或「冬白宮」。
美國東岸富人選擇佛州養老和過冬，氣溫宜人，悠閒舒適。馬阿拉哥傍海依湖，打高爾夫、散步和看棒球都是消閒活動。投手陳偉殷的馬林魚隊春訓場地就在20分鐘車程外。
進駐馬阿拉哥當然不便宜，入會費10萬美元，年費約1萬4000美元，其他消費另計。
川普對開發老舊建物極有興趣。距離白宮不遠的美國郵政大樓長期未見有效率使用，川普結合投資機構於2013年租賃60年，開發為川普國際飯店，如今形同政商往來的外交與經貿大樓。1060402
(中央社)
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