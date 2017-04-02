從農場到餐桌 半天農夫半天廚師

55歲的黃玉秀因食材來源接觸有機農業，報名參加屏東農業大學，與學員合夥種植有機蔬菜取得認證，她半天在田裡忙，半天在餐廳當廚師，她說，希望餐廳用的食物都能溯源認證。

黃玉秀承接父親的牛肉餐廳，餐廳旁有塊父親留下來的地，她種植一些無毒蔬菜供餐廳使用，但因食材不夠，3年前購買食材時，遇到有機專業農民黃克賢，在他的指導下，對有機菜的栽培管理產生了興趣，於是，報名參加屏東縣政府舉辦的農業大學，學習有機栽培。

在上農業大學時，認識學員賴來旺，賴來旺租的農機農地剛好就在黃玉秀的農地附近，兩人於是合夥種高麗菜、大陸妹、油菜、白菜等，取得有機認證的有機蔬菜，除了供應自家餐廳也供應學校營養午餐。

黃玉秀種有機越種越有興趣，除了繼續上課深入了解有機種植外，並計畫將現在的5.5分地，未來擴充到1.5甲，黃玉秀說，她和賴來旺現在已能調節生產期，管理方向借重專家協助，但是，目前種的蔬菜種類還不夠多，也因此，她不斷精進的上課，希望能種出更多種類的有機蔬菜。

黃玉秀表示，她現在半天時間在田裡忙，半天在餐廳當廚師，雖然忙碌，但仍對有機種植充滿興趣，連休閒農場的課都報名，在農業大學裡認識許多學員，種蔬果、養豬、養魚蝦的都有，她未來要開一家火鍋店，每一樣食材都有溯源，從產地到餐桌都知道怎麼來，讓消費者能夠吃得安心。1060402

(中央社)