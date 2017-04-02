當川普遇上習近平 漢堡與國宴的抉擇

聚焦川習會系列報導美國總統川普競選期間頻繁批判中國，他說中國強暴美國，還說不請中國國家主席習近平吃國宴，只請麥當勞漢堡。川習會將登場，外界好奇川普將如何實踐他的「承諾」。

選舉語言與上台執政是兩回事，不過素人總統川普（Donald Trump）要抽乾華府沼澤，改寫政治陋習，上台後，連番出招簽署撤出跨太平洋夥伴協定（TPP）、編列預算在墨西哥邊界築牆，不斷強調他說到做到。

各界好奇，面對中國，川普能實踐競選承諾嗎？

2015年8月，習近平訪問華府與前總統歐巴馬（Barack Obama）會談前，川普在福斯新聞網（Fox News）政論節目O'Reilly Factor說，「不會以國宴款待習近平，只會給他麥當勞漢堡，並告訴他，必須把工作搞定。」

2016年4月，川普在華府舉行的首場外交政策演說表示，「中國尊重實力，美國正失去中國的尊重。」他批評中國，認為歐巴馬行事作風太軟弱，不夠強勢。

2016年5月，川普在印第安納州造勢活動高聲說，「不能繼續放任中國強暴美國，那正是他們現在的所作所為。」這是競選期間，對中國最嚴厲的用語。

美中關係千絲萬縷，既競爭又合作。中國是美國的大債主，佔美國整體貿易逆差7到8成，川普視中國和墨西哥為美國勞工慘況的元兇，要實踐競選承諾，必須解決這些問題。

不過，以往多位美國總統選後對中國政策「髮夾彎」，川普至今未提宣布中國為貨幣操縱國，以及對中國進口貨品提高關稅等選舉承諾。

美國外交界多認為，即便是川普，也得回到美國傳統的中國政策上。不過鷹派指出，川普應堅持本色，要對習近平講清楚、說明白，別在外交辭令上打轉。1060402

(中央社)