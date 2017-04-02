別等邀請函 林世嘉促推決議文式觀察員
5月世界衛生大會（WHA）台灣能否再收邀請函，情況不明。台灣醫界聯盟基金會執行長林世嘉說，應推「決議文式的觀察員」，讓世界衛生組織（WHO）決議每年須邀台灣當觀察員。
今年WHA將於5月22日到31日在日瑞士內瓦舉行，台灣西元2009年起開始以「中華台北」觀察員身分出席，去年受兩岸關係影響，前衛生福利部長林奏延直至會議2週前才收到邀請函，且當中添加「聯合國第2758號決議」、「一中原則」等文字。
不過，林世嘉表示，與其年年等WHA邀請函，可推「決議文式的觀察員」。
林世嘉說，一直以來訴求就是希望台灣成為WHO會員，且是用「台灣」名義；短期內可做的是推「決議文式的觀察員」，讓WHO做成決議「每年都必須邀請台灣來當觀察員」。
她說，台灣2009年到2016年都受邀任觀察員，台灣的衛生醫療水準是全世界第3、亞洲第1，台灣表現，世界有目共睹，邀台灣當觀察員，沒涉及承不承認主權問題。
不過，林世嘉表示，這涉及很大政治動員能量，今年來不及，WHO須會員才能提案，台灣可透過邦交國，向明年1月的WHO執委會提案。1060402
(中央社)
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