誰主導美中台政策 川普決策圈爆角力戰

我要評比

聚焦川習會系列報導川習會前，美國輿論出現呼籲川普政府延遲會面的聲浪，但也有專家認為應照常進行。各界認為最大的問題是，川普是否有兩岸與中國政策，誰在主導美中台互動？

美國國務卿提勒森（Rex Tillerson）在北京重述中方立場的談話，讓華府外交界大吃一驚。白宮前副國安顧問瑞特納（Ely Ratner）認為川普（Donald Trump）政府未準備好迎接中國國家主席習近平，會晤應至少延後1個月。

美國國務院和國防部涉及兩岸部門的重要執行階層，例如助卿和助理部長職務懸缺數月。各界質疑，川普見習近平前，是否瞭解完整的兩岸與中國政策論述，或者川普虛實難料，有政策也無助。

前美國國務院亞太助卿陸士達（Stanley Roth）與白宮國安會前亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）的經驗認為，中方對這類安排極為敏感，會談應照規劃如期進行。

美國官僚體系仍有大量擁有豐富經驗，善於和北京與台北打交道的專業老手，但決策權顯然在白宮，特別是川普身旁人士。

白宮「不支薪顧問」第一千金伊凡卡（Ivanka Trump）雖表明專注女性平等工作權議題，但她頻繁出入外交場合。伊凡卡的丈夫第一駙馬庫許納（Jared Kushner）是白宮資深顧問，就任前已與中方人士往來，並與中國駐美大使崔天凱多次會晤，據傳是川習會的重要推手。

華府外交界對欠缺外交經驗，外行領導內行的兩人可能主導政策，以及白宮內的強硬派，感到不安。

共和黨人士指出，白宮資深策士巴農（Steve Bannon）與幕僚長蒲博思（Reince Priebus）雖接近川普，但總不比家人，國安顧問麥馬斯特（H.R. McMaster）的影響力更小。

前白宮官員說，伊凡卡與庫許納在川普身邊扮演「拉住」父親的角色，讓川普不至於太瘋狂。

前華盛頓郵報（Washington Post）北京分社長潘文（John Pomfret）指出，沒人知道誰掌握當前美國的中國政策，庫許納面對崔天凱似乎「隨傳隨到」，提勒森則要求白宮讓他擔任北京的對口。

潘文認為，如果這說法屬實，將重演1980年代國務卿舒茲（George Shultz）和白宮幕僚爭中國政策主導權的歷史。

雷根（Ronald Reagan）總統的首任國務卿海格（Alexander Haig）任內推動與北京簽署817公報，美國對台軍售的負面影響延續至今，舒茲上任後持續與白宮國安會角力。

美國輿論常以雷根執政初期，權力爭奪與政策暴走比喻當前川普政府的狀態。海格亟欲處理前蘇聯核武威脅，種下817公報的惡果。這也是即使各方多評估川習會不會簽公報，第4公報流言還是陰魂不散的因素。1060402

(中央社)