反年改溯及既往 退休軍人再度上街
為反對政府年金改革時溯及既往違反信賴保護，由退休軍人組成的「八百壯士」持續在立法院大門口抗議。他們今天(2日)，再度上街遊行，主張應該先從改善政府財政紀律做起。國民黨主席洪秀柱也到場聲援。
退休軍人團體從二月就在立法院大門口抗議，今日遊行隊伍出發前先包括監督年金改革行動聯盟軍系指揮官吳其樑、監督年金改革行動聯盟軍系發言人吳斯懷、監督年金改革行動聯盟副召集人兼全國公務人員協會理事長李來希與國民黨主席洪秀柱先後致詞。
李來希痛批政府搞鬥爭，用年輕人鬥老人，用勞工鬥軍公教人員。他表示如果不是不得已，軍公教人員不會餐風露宿走上街頭。他說：「釋憲和抗爭我們可能會輸，但是我們不會輸這場人民對抗不公不義政府的鬥爭！」國民黨主席洪秀柱也批評政府推動年金改革的方式製造對立，不是一個負責任的政府。
今日遊行隊伍以中正預校校友會與陸軍專科班校友會成員為主，全國教育產業總工會等組織也到場聲援。聯盟反對年金溯及既往，因為違反信賴保護。主張應先從改善政府財政紀律與年金管理做起，認為政府多繳少領延後退的方案，治標不治本，且若無視年資採一樣的替代率，將使軍公教放棄向上競爭，摧毀軍公教這塊基石穩定的力量，危及國家整體安全。
(旺報)
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