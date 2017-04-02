4月2日中視午間新聞搶先看

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今天4月2日的中視午間新聞搶先看：

今天4月2日的中視午間新聞搶先看：

《直播銷售正夯 國稅局盯逃稅》

臉書日前開啟直播功能，不少網拍賣家開直播賣商品，國稅局表示，這些直播的店家並未報稅，今年將列入查核是否逃漏稅的重點對。

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《連假第二天 南下路段現壅塞》

今天是清明連假第二天，高速公路局預期國道５號南港到坪林、國１中壢到新竹、國３土城到龍潭時速都低於40公里。

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《白天陽光加熱回暖 入夜降溫》

今明兩天高壓籠罩、各地晴朗穩定；白天陽光加熱、氣溫回升，入夜後因輻射冷卻效應而再降溫，日夜溫差大。

還有哪些新聞你不可不知？

請鎖定今天中午12點主播郭安妮播報的中視午間新聞！

(中時電子報)