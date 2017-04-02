美中三公報 牽動美中台三邊關係

聚焦川習會系列報導美國的「一個中國政策」依照華府詮釋，是以美國與中國的「三項公報」以及美國的台灣關係法等正式和非正式文件為基礎，兩大架構形塑美中與美台關係，牽動數十年來美中台三邊關係。

美中三項聯合公報，是美國與中國大陸關係的根本，指的是1972年的上海公報、1979年的建交公報，以及1982年的所謂八一七公報。

據美國在台協會（AIT）網站公布的內容，美中在1972年的上海公報提到，雙方關係走向正常化，符合所有國家的利益、任何一方都不應該在亞洲－太平洋地區謀求霸權。

美國在公報中指出，美國認識到台海兩邊的人都認為只有一個中國，台灣是中國的一部分。美國政府對此立場不提異議，也將隨著這個地區緊張局勢的緩和逐步減少在台的武裝力量和軍事設施。

而在1979年的建交公報，雙方除重申上海公報一致同意的各項原則，也提到美國政府認知中國大陸「只有一個中國，台灣是中國一部分」的立場。

在1982年的八一七公報，美國政府則聲明不尋求執行一項長期對台出售武器的政策，並準備逐步減少對台武器出售，並經過一段時間取得最後解決。

美中台問題專家諾頓（J.M Norton）在時事新聞網站「外交家」（The Diplomat）撰文指出，美中三公報架構是美國與中國大陸關係的基礎。美國的立場是認知「只有一個中國，台灣是中國的一部分」，並且無意推動「兩個中國或一中一台」。

而美國這項政策的另一架構則是1979所訂的台灣關係法（TRA）、1982年的「六項保證」，以及美國總統雷根在1982年八一七公報的秘密備忘錄，是美台關係的基礎。

諾頓認為，儘管美國政府持續履行「一個中國政策」（One China Policy），但因分別支撐美中關係與美台關係的兩個架構雖然都支持和平解決兩岸間的議題，卻也存有競爭關係，使美國的對華政策始終存在矛盾。1060402

(中央社)