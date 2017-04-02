一中搖擺 川普打什麼主意

聚焦川習會系列報導「一中政策」預料是川習會的重要議題，美國總統川普當選前後態度搖擺，讓兩岸專家和中國通憂心，川普仍強調軍事外交的「不可預測性」，這也是亞洲各國神經緊繃的原因。

2016年12月2日，川普（Donald Trump）團隊發布新聞稿指總統當選人川普接聽總統蔡英文的祝賀電話，成為全球頭條。美國媒體狂批川普不懂外交和美國的一中政策，撕破兩國關係正常化後的外交成規，還有國會議員指這可能挑起戰爭。

川普當晚在推特（Twitter）發文，「台灣的總統今天『打電話給我』，祝賀我當選總統，感謝妳！」

隔天川普不甘示弱再推文，「美國對台出售數十億美元的軍備，這很有趣，難道我連一通台灣的祝賀電話都不能接！」

川蔡通電罕見的連續多日成為美國媒體頭條，台灣的國際能見度在美台斷交後，衝上最高。不過川普意圖把一中搬上檯面的動作還沒結束。

2016年12月11日，川普在福斯新聞（Fox News）專訪中說，「完全瞭解一中政策，但不知道美國為何要被一中政策綁住，除非我們與中國達成協議。」他還說，「不希望中國『命令』我怎麼做，這是打進來的電話，對我勝選表示祝賀，非常和悅簡短的一通電話。」

這段訪問被各界解讀為，川普政府也可能視台灣為美國利益下的交易籌碼。

2月9日，美中陸續發表聲明，白宮新聞稿寫到「應習近平要求，川普同意遵循我們（美國）的『一中』政策」。川普對一中髮夾彎的做法與總統雷根（Ronald Reagan）類似 ，雷根在競選期間還聲言要恢復與中華民國的外交關係，但幕僚卻在當選後推動八一七公報。

川普掀起一中的驚滔駭浪，讓華府中國通和兩岸觀察家高度憂心。前美國在台協會理事主席卜睿哲（Richard Bush）兩度建言，為川普政府上美國一中政策的入門課。即使川普回到一中，卜睿哲還是不放心。

卜睿哲指出，一中議題各方都有看法，不會一次就有定論。相較於美國多任政府，川普性格主導政策的決定。川普看似擱置一中，但不代表不會再提。

卜睿哲的關切不是沒有根據，川普決策圈充滿反體制人士與政策菜鳥，輕視繁冗的外交常規和用詞。美國國務卿提勒森（Rex Tillersion）在北京重述中方的政策用字，形同為北京背書，但川普政府對此興趣不高，認為是過度解讀。

鷹派人士如前駐聯合國大使波頓（John Bolton）認為，美國的中國政策長期被體制人士把持，環境與現狀和設定美中關係的年代大不相同，是改變的時刻。1060402

(中央社)