美大學男籃4強 岡薩加踹南卡晉級
頭號種子岡薩加大學（Gonzaga）今天在亞利桑那州以77比73淘汰南卡羅來納大學（South Carolina），挺進全美大學體育聯盟（NCAA）籃球賽冠軍賽。
岡薩加鬥牛犬隊（Bulldogs）下半場差點崩盤，浪擲14分領先，所幸及時重整旗鼓，末尾兩罰兩進，助球隊在這場互有領先的4強賽中脫穎而出。
在亞利桑那州格倫代爾（Glendale）鳳凰城大學（University of Phoenix）體育館的這一勝，意味岡薩加3日將與北卡羅來納大學（North Carolina）或俄勒岡大學（Oregon）之間的勝方爭奪冠軍。
岡薩加控球後衛威廉斯-高斯（Nigel Williams-Goss）貢獻全隊最高的23分5籃板和6助攻；人高馬大的板凳球員柯林斯（Zach Collins）有14分13籃板表現。
岡薩加教頭費攸（Mark Few）勝讚球隊在這場血脈賁張比賽的表現，「我帶過很難纏的球隊，我帶過很緊密的球隊。」
「我帶過進攻超強的球隊，也帶過防禦一級棒卻無人讚揚的球隊。這支球隊全都包了，面面俱到。」（譯者：中央社蔡佳敏）1060402
(中央社)
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