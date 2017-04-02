上山下海選區大 座車就是許淑華梳妝台
中國國民黨籍立法委員許淑華說，選舉區大，跑行程時很多時間耗在車上，她的化妝品直接放在車上，每天就在車上擦保養品與化妝。她笑說，座車後座就像是她的梳妝台。
除在立法院問政，地方行程是區域立委重點項目。許淑華選區南投縣，幅員廣大，跑行程時，路上耗費的時間不少，平均1天有10到15個行程，1天下來最多可跑200公里。
許淑華說，選區很大，從南投市到信義鄉往往就要花費約1小時，每天很多的時間都是耗費在車上；平時要跑許多紅白場，假日活動、喜宴也不少，睡覺時間都非常少。
她說，每天行程多，她都直接將化妝品放車上，她家甚至連梳妝台都沒有，直接在車上化妝。
許淑華表示，為省時間，無法在跑行程時換衣服配合行程需求，但每天出門前，她會先想想今天行程主要是哪些類型，穿一套適合的就一整天到底，在車上化的妝也是一妝到底，不再補妝。
她開玩笑說，她的妝就是塗鴉版，隨便在臉上亂塗鴉。1060402
(中央社)
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