學校特色遊具 流籠海盜船好好玩

清明連假也是兒童節,連續假期要去哪玩?位於新北市三峽區的有木國小、淡水區的竹圍國小,都有著令小朋友著迷的特色遊具,包括有流籠、海盜船等,是假日出遊的好去處。

有木國小位於三峽區東南方,是1所偏遠小型學校,校園遼闊,鄰近北插天山系、東眼山系、滿月圓森林遊樂區、大豹溪上游,自然景觀及沖刷地形,再加上各種動植物及昆蟲自然生態非常豐富,形塑成新北市獨特「森林小學」。

有木國小設置流籠五感體驗場及攀岩、流籠探索體驗場,攀岩遊樂場岩牆寬7公尺、高6公尺,分為橫移抱石及先鋒,攀岩運動能夠增進感覺統合、訓練反應協調能力,同時可以給自己一個挑戰的空間,循序漸進,提升自己的自信心。

有木國小二年級的王薰誼說,流籠讓她覺得自己像小俠女,飛翔於校園間,很開心。

有木國小六年級學生簡婕恩表示,第一次嘗試攀岩時,爬到2、3格,感覺有點高,手腳都開始發抖。但因為有同學的鼓勵及教練的指導,所以就繼續往上挑戰,克服害怕心理往上爬,超讚。

位於新北市淡水區的竹圍國小,操場邊則有1艘顯眼吸睛的海盜船「竹圍號遊樂設施」,每到下課時間,便成為孩子們追逐嬉戲的快樂角落。

學校設置竹圍號的原始構想來自淡水是台灣早期著名通商口岸,而竹圍國小坐落淡水河右岸,面觀音山及河海交會處,加上學校長期推動國際教育、英語實驗課程,同時結合學校願景「Say hello to the world」的整體意象,希望竹圍學子都能搭上心中的竹圍號,勇敢的去追夢,在世界各個角落都能活得自信,向世界打招呼。

竹圍國小校長林素琴說,當初設置時,非常希望突破一般套裝式幾乎相仿的遊樂設施,因此參酌國內外方案,結合學校教育願景及意象,並與團隊夥伴討論,終於完成這艘結合地景與在地特色的竹圍號。

有木國小開放時間,平日上午5時30分至7時, 晚上因山區,所以不開放;假日、清明連假全天都開放。

竹圍國小開放時間,平日上午6時至7時、晚間4時至6時,假日、清明連假上午8時至晚間5時。1060402

(中央社)