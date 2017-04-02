北京熱衷非正式會談 川普能否堅持本色

聚焦川習會系列報導中南海熱衷私下與華府高層會晤，在幕僚建議下，美國總統川普決定與中國國家主席習近平進行非正式會談。外界好奇，回歸歐巴馬路線的川普，能否在習近平面前堅持本色。

川普（Donald Trump）上任後，陸續和英國首相梅伊（Theresa May）、日本首相安倍晉三、加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）與德國總理梅克爾（AngelaMerkel）等美國盟邦領導人正式在白宮會晤，如今川普要和習近平會晤。

川普的外交政策未必與美國盟邦相同，更與中國分歧，各國亟欲瞭解川普本人的想法，上述會晤雖在邦誼與和善氣氛下進行，但時見尷尬，難掩歧異。

美中元首互動充滿角力與現實的妥協，強硬的川普在幕僚建議下，也得走回前總統歐巴馬（Barack Obama）的務實路線。

北京希望維繫美中最高層非正式互動，華府不反對這種模式。1970年代起，雙方即維持高層私下會晤，內容多不對外公開的作法。

歐巴馬於2009年11月首度訪問北京，是美國首位上任1年就訪中的總統，顯示穩定美中關係是優先政策。習近平接班前，以國家副主席身分於2012年2月訪美，前副總統拜登（Joe Biden）高調陪同。

2013年6月，歐巴馬與習近平在加州陽光莊園（Sunnyland）進行不打領帶的非正式會晤。2015年9月，習近平首次對美國是訪問。

前白宮官員透露，中方熱衷這種互動方式，建立私人情誼，美方也願意配合。美中領導者可直接就議題坦誠對話。

對台灣而言，華府北京檯面下你來我往的傷害印記沉重。美國國務院雖在峰會前後會向台方說明，但這類非正式會談仍讓台方緊繃。特別是中方視川普政府引發危機，也帶來轉機，還有機會人士藉機兜售所謂簽署第4公報的想法。

白宮鷹派與溫和派仍為中國政策角力，體制派外交人士多認為川普上台前有關一中的動作是外交暴走，各界關切對中國髮夾彎的川普，在川習會後，會不會有意外行徑。

川普態度仍傾向強硬，他不時在推特（Twitter）就外交政策推文。例如，梅克爾剛離開華府，川普即推文，「美國對德國提供強大和昂貴的保護，必須獲得更多的支付。」1060402

(中央社)