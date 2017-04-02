制服工廠第三代 轉型寵物時尚尋突破

文創教育專題8-4受到少子女化、制服解禁運動雙重衝擊，台灣的學校制服工廠式微，「中美牌」第三代蔡佳霖另尋出路，把耐洗耐用的制服設計，運用在寵物時尚配件上，開創出新的文創公司。

蔡佳霖從小住在制服工廠中，聽著裁縫機的聲音長大，家族企業「中美牌」走過一甲子，見證台灣傳統產業的起落。近年台灣少子女化，學生人數越來越少，加上人們越來越不愛穿制服，嚴重侵蝕制服業的市場。

作為第三代的蔡佳霖說，家人比較保守，工廠轉型困難，因此她選擇自己出來創業，拿出從小到大存下的零用錢，並積極申請教育部青年創業計畫等各項補助，結合家傳的技術經驗，設計出一系列寵物時尚配件，把市場延伸到「毛小孩」上。

走上創業這條路，蔡佳霖經過好幾年的準備，就讀政治大學新聞系時就積極選修相關課程，練就一身「故事行銷」技巧。她把新創品牌和老家族企業「中美牌」做連結，運用臉書（Facebook）的粉絲頁，介紹台灣制服的演進故事，而新創公司「ZAZAZOO」，更是取自她從小聽到的裁縫機車衣聲。

蔡佳霖說，文創產業從0到1最為困難，創業初期經費拮据，「故事行銷」幫她省了很多廣告費，卻同樣能引起外界注意。她也知道狗狗的照片有暖化人心的神奇功用，因此時常在粉絲頁張貼毛小孩萌照，讓網友轉貼分享。

除了行銷技巧，產品設計本身更為重要。蔡佳霖選擇台灣制服最經典的設計元素，包括充滿細節暗紋織法的「格紋布」，設計出一系列充滿英式風格的寵物配件。

另外，她還選用「台灣高校制服大賞」人氣最高的家齊女中制服的水手服樣式，設計出給狗狗使用的水手領。蔡佳霖說，這樣主人和毛小孩就可以穿「親子裝」，創造緊密不可切割的連結。

傳承三代的家族企業，在技術上幫助蔡佳霖許多，制服材料耐磨耐洗的特性，讓毛小孩穿著舒適，清洗也很方便。不過由於台灣針車人才有斷層，蔡佳霖為了創業，自己重頭學習縫紉，「從小到大沒做過，覺得很有挑戰。」

至於為何只做寵物配件，而沒有開發寵物衣產品？其中也深藏巧思。蔡佳霖解釋，寵物體型大小不一，如果做寵物衣，會有較高的庫存風險，因此她先從配件著手。

另外，許多人製作文創商品難以長久，問題出在原料不穩定，到迪化街批布料，成本難免會有波動。所幸蔡佳霖家裡就是制服工廠，原料供應充足。

另一個創業成功關鍵是「通路」，ZAZAZOO除了透過網路行銷，也成功向台南市政府標到藍曬圖文創園區的店面，作為行銷據點。蔡佳霖說，現階段就是盡量省錢，「我們可以活下去」，目前年營業額約新台幣100萬元，達到「大致打平」的初期目標。1060402

(中央社)