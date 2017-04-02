路跑風潮 蕭青陽：意外讓環境更好

路跑風潮來襲，許多政府機關藉路跑推展觀光；設計師蕭青陽認為，政府多年來將很多道路整理出來，在籌備賽事時為顧及安全，會把賽道品質、風景等環境整理更好，都是正面回饋。

有10年路跑經驗的蕭青陽，參加過多場山林路跑賽，前往許多不曾走訪過的產業道路。他認為，台灣的路跑環境在這5年來進步很多。

他表示，舉辦路跑賽事，不光只是會帶動運動產業發展，促進舉辦地的住宿、餐飲業業績，也會讓相關軟硬體設施得到重新檢視、提升的機會，賽道（道路）品質就是其中一項。

蕭青陽解釋，有些馬拉松賽事深入高山森林中，主辦單位為了顧及跑者的安全，會修繕一些年久失修的產業道路，亦或是跑者在山林中拍照，無意間發現一些濫墾濫伐或水土保持出現狀況。

當這些跑友們的照片在網路上流傳、發酵，進而形成輿論，政府可能因此派員前往查看與改善，無形中產生一股正面回饋的力量。

他說，不可諱言的，有些路跑賽事會進行交通管制，影響到用路人權益，也因此產生跑者賣力跑步、挑戰自己時，一旁有機車或汽車駕駛抱怨甚至是口出惡言的狀況，出現兩樣情。

對此，蕭青陽認為，台灣的全民馬拉松風氣還在普及、養成中，「這是一個過程」，他預估再5年的時間，當大家瞭解跑者的心聲或需要，或是更多人親身經歷過，這種情況會得到改善。

蕭青陽也說，日本的馬拉松活動遍佈各鄉里，密度很高，因此也養成全民馬拉松的風氣，民眾能理解因賽事所帶來的不便，也會給跑者一聲加油，因為他們可能曾經就是一名跑者。

而他自己開車經過跑者身邊時，會搖下車窗對他們喊一聲「早安、加油」，因為得到一聲加油，是很重要的力量。1060402

(中央社)