美查貿易逆差 陸商務部：應按國際規則

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川習會前夕，美國總統川普簽署2項行政命令，調查貿易逆差問題。對此，中國大陸商務部表示，中美逆差的原因雙方都很清楚，他也呼籲美國貿易執法應該按照公認的國際規則辦事。

川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平即將在6日於美國佛羅里達州舉行2天會談。就在川習會登場前夕，川普日前連頒2道行政命令，要求調查貿易逆差國家與企業，並檢視美國可針對外國政府補貼或在美國傾銷的產品，有效課徵貿易關稅的方式。

這2項行政命令將矛頭對準造成美國鉅額貿易逆差的國家，其中當然也包括頭號逆差來源的中國大陸。

對此，中國大陸商務部新聞發言人做出回應表示，關於中美貿易逆差問題，雙方已經討論多年。中美逆差的真實情況、形成原因以及可能造成的影響，雙方都是清楚的。

中新網引述這名發言人的話指出，中美貿易是優勢互補、合作互贏，順應經濟全球化發展規律，也反映雙方結構性差異和內在發展需求。

他表示，中美作為全球最大的兩個經濟體，對促進全球貿易投資和繁榮世界經濟負有特殊使命。美方的貿易執法措施應按照公認的國際規則辦事，包括履行中國大陸加入世界貿易組織（WTO）議定書第15條義務。

這名發言人表示，中方願與美方在平等互利、合作共贏基礎上，加強對化合作，妥善處理分歧。1060402

(中央社)