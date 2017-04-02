美查貿易逆差 陸商務部：應按國際規則
川習會前夕，美國總統川普簽署2項行政命令，調查貿易逆差問題。對此，中國大陸商務部表示，中美逆差的原因雙方都很清楚，他也呼籲美國貿易執法應該按照公認的國際規則辦事。
川普（Donald Trump）與中國大陸國家主席習近平即將在6日於美國佛羅里達州舉行2天會談。就在川習會登場前夕，川普日前連頒2道行政命令，要求調查貿易逆差國家與企業，並檢視美國可針對外國政府補貼或在美國傾銷的產品，有效課徵貿易關稅的方式。
這2項行政命令將矛頭對準造成美國鉅額貿易逆差的國家，其中當然也包括頭號逆差來源的中國大陸。
對此，中國大陸商務部新聞發言人做出回應表示，關於中美貿易逆差問題，雙方已經討論多年。中美逆差的真實情況、形成原因以及可能造成的影響，雙方都是清楚的。
中新網引述這名發言人的話指出，中美貿易是優勢互補、合作互贏，順應經濟全球化發展規律，也反映雙方結構性差異和內在發展需求。
他表示，中美作為全球最大的兩個經濟體，對促進全球貿易投資和繁榮世界經濟負有特殊使命。美方的貿易執法措施應按照公認的國際規則辦事，包括履行中國大陸加入世界貿易組織（WTO）議定書第15條義務。
這名發言人表示，中方願與美方在平等互利、合作共贏基礎上，加強對化合作，妥善處理分歧。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。