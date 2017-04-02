清明掃墓小心恙蟲 延醫恐有生命危險

清明節上山掃墓，小心恙蟲。去年曾有外國女子在蘭嶼被恙蟲叮咬，住院2天不治，如果輕忽被恙蟲叮咬，完全不治療，死亡率可達6成。

台北市立聯合醫院中興院區感染科主任杜明晃表示，恙蟲幼蟲多藏在草叢內，被叮咬後，會先有7到10天潛伏期，之後出現發燒、畏寒、頭痛、肌肉痠痛、鼠蹊部或腋下淋巴結腫大等症狀，叮咬處會有潰瘍性焦痂，有時全身會起紅疹。

杜明晃說，症狀出現後，一定要立即就醫，如果輕忽被恙蟲叮咬，可能會引起肝功能異常、肺部發炎，甚至還可能呼吸窘迫、凝血功能異常、血小板低下等，最後造成敗血性休克等。

台東縣政府衛生局表示，感染恙蟲病後若未經治療，致死率可達60％，曾去過長有雜草且易有野生動物特別是鼠類出沒的地方，回家後3週內開始出現發燒頭痛、焦痂等症狀時，務必盡速就醫並清楚告知旅遊史以對症下藥，否則延誤治療時機將造成生命危險。

衛生福利部疾病管制署歷年疫情資料分析顯示，台灣全年都有恙蟲病的病例發生，且在4到5月間病例數急遽上升，7月達最高峰。

台北市政府衛生局疾病管制處長陳少卿說，民眾上山掃墓，剷除雜草時要做好個人防護措施，如穿長袖衣褲、靴子或手套等衣物，裸露部位可塗抹防蚊液，防止被恙蟲叮咬。1060402

(中央社)