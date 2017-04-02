豬糞變黃金 雲林縣免費幫業者申請
雲林縣府105年起即積極推動「畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用」政策，今年度擴大協助及輔導縣內畜牧業者申請計畫書至56場，縣府環保局表示，有意願申請的畜牧業者，只需一通電話，即派專員到場服務，免費協助填寫申請書外，並加碼補助檢測沼液沼渣、土壤與地下水背景值約3萬元的費用。
雲林縣飼養約142.2萬頭豬，占全台26.1%，隻樹全台之冠，雲林縣農業處、環保局共同合作輔導畜牧業者提出申請畜牧糞尿沼渣沼液農地肥分使用政策。
去年推動沼液沼渣作為農地肥分使用，以槽車或管線施灌，施灌作物包含狼尾草、水稻、花生、玉米、西瓜、番茄、大蒜、蔬菜等，總面積75.86公頃。
環保局指出，通過的畜牧場共有11場，估計1年可減少生化需氧量（水中微生物分解有機物的過程消耗水中的溶解氧的量）5907公斤、減少懸浮固體（水中無法通過過濾器的固體物） 1萬1075公斤。
環保局長林長造指出，此一作法不僅可減少河川污染，並可節省水污染防治費用的支出，降低畜牧業者飼養成本，同時可增加農田有機肥分的使用，幫助恢復地力，還可提升農業產量。
環保局表示，今年度擴大協助及輔導縣內畜牧業者申請計畫書至56場，如有意願或有相關疑問自即日起即可洽詢雲林縣環保局水質保護科，電話（05）5526255。
(中時)
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