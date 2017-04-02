中油小漲油價 汽柴油3日起調漲0.1元

中油3日凌晨起，調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元。（報系資料照）

中油公司依浮動油價機制計算，自明（3）日凌晨零時起調漲各式汽、柴油價格每公升各0.1元，調整後的參考零售價格分別為92無鉛汽油每公升23.7元、95無鉛汽油每公升25.2元、98無鉛汽油每公升27.2元、超級柴油每公升21.3元。

中油公司表示，本週油價受到利比亞戰亂關閉西部莎拉拉（Sharara）、瓦法（Wafa）兩大油田，原油產量驟減25.2萬桶/日；石油輸出國組織(OPEC)及其以外產油國（non-OPEC）可能延長減產協議時程等因素影響，導致原油價格止跌回升。調價指標7D3B週均價為每桶50.33美元，較前週49.70美元，上漲0.63美元，新台幣對美元匯率升值0.222元；國內油價依公式計算漲幅為0.42％，汽、柴油每公升應各調漲0.1元。

中油公司強調，國內油價每週隨國際油價變動調整，有漲有跌，調幅大小完全取決於油價公式的計算結果，絕無「漲多跌少」或「只漲不跌」情事。國內所需的油源幾乎全從國外進口，來之不易，因此籲請消費者體認全球油源蘊藏量有限，珍惜資源、節約用油，共同為地球環保盡一份心力。

(中時電子報)