前妻淚揭3罪狀 依依老公曝露骨偷吃私訊反擊

依依老公史丹利日前遭前妻指控3罪狀。(圖／翻攝自依依臉書)

雙胞胎藝人依依老公徐頌傑（Stanley）日前遭前妻指控，無視財產分配，欠她約6688萬贍養費，還爆他在離婚前就不斷發生婚外情，對此，今(2日)他也做出回應，拿出前妻先外遇的證據，澄清「我太太絕對不是破壞我前段婚姻的小三」。

徐頌傑提出證據反駁前妻，包括她長期偷吃、離婚前夕掏空他存款離家，並為了影響司法判決，蓄意誣陷他，從對話內容來看，徐頌傑前妻不僅承認為了讓起訴書內容更有說服力，控訴他在外面有女人，還和小王互傳「I love you bb」、「老公我愛你」，對方還問她「那個來了嗎」，她則回「你要愛喔」等露骨訊息。

徐頌傑本想忍氣吞聲，但他發現這不是最好的解決方法，決定站出來澄清並保護家人，「我要鄭重在此聲明：我太太絕對不是小三，是前妻有外遇在先，我當時根本還不認識她，一直到離婚官司打了1年多後，才決定去追求自己幸福，所以她絕對不是破壞我前段婚姻的小三。如果有人再惡意中傷，我絕對會訴諸法律，追究到底！」

徐頌傑聲明：

1.關於大女兒夭折，我本人非常心痛，到現在我還是走不出傷痛。

史丹利曝前妻婚外情證據。(圖／翻攝自依依臉書)

2.我在2008年1月發現了李碧琪跟某個運動員已有婚外情，她跟對方在MSN聊天軟體互稱為老公老婆和BB，想必已經交往多時，並且關係絕不單純。（證據1）

*註：李碧琪在2004年回台不久後就在某運動協會上班直到2007年。

史丹利曝前妻承認為讓起訴書更有說服力，控訴他在外面有女人。(圖／翻攝自依依臉書)

3. 2010年9月的時候、李碧琪明明與我都長期住在台灣,但她為了謀奪我徐家的家產而偷偷把我帳戶內的200多萬元存款領光而委託香港的律師在香港提出離婚訴訟、並且為了影響司法判決而蓄意誣陷我外面有女人，這在她跟 Simon的MSN對話中自承”事實上他沒有，我只是想讓自己看起來更有說服力”（證據2）接著她在2010年11月就打包行李回香港了,躲得無影無蹤，完全不再與我見面聯絡，只有透過律師跟我打贍養費及財產官司，她一心只想要錢而已。

4. 十幾年來，我經歷了失去寶貝女兒，前妻長期偷吃，離婚前夕掏空我存款離家，還要為了要拿到更鉅額的錢不折手段。她不但惡人先告狀，且明知道我名下的房子其實是我父親出錢買的，只是為了方便管理而借名登記在我名下，事實上我跟前妻李碧琪都沒有出過半毛錢，依照台灣的法律，她根本沒有立場及理由拿走任何一毛錢，但香港法院卻判她可以分得6688萬台幣，我為了保障自己的權益也有在台灣起訴，但台灣法院卻把司法管轄權讓給香港，我又不懂香港法律，只能任人宰割。我因為結錯一段婚姻，卻連累我老父親賠上他半生辛苦賺來的家產，使我始終感到愧對老父，長期以來壓力之大，不斷失眠。

現在好不容易抓到了幸福，孩子都生三個了，我太太正在坐月子，李碧琪選在這時間點突然又出現，為了拿到鉅款而用不實謊言欺騙大眾，嚴重影響我們的工作、生活、安全。

事實證明，忍氣吞聲不是最好的解決方法，站出來澄清並保護家人才是我要承擔的。我要鄭重在此聲明：我太太絕對不是小三，是前妻李碧琪在2008年1月之前就有外遇在先，2010年9月片面在香港訴訟離婚，2010年11月離家出走跟我分居直到香港法院判決離婚為止，而事實上我並沒有外遇（前妻當時坦承這是她為了打官司而捏造的說法），我當時甚至根本還不認識我太太。我一直到離婚官司打了1年多之後，這才徹底對挽回婚姻感到絕望，之後才決定轉向去追求自己的幸福，所以我太太絕對不是破壞我前段婚姻的小三。如果有人再惡意中傷我太太，我絕對會訴諸法律，追究到底！

以上 所有內容絕對屬實

如果有捏造 我本人願意承擔一切法律責任

像這種為達目的不擇手段，捏造證詞的慣犯，

有可能又會發表不實言論，請大家自行判斷。

最後我希望李碧琪趕快找到妳的幸福，要快樂。

謝謝大家

徐頌傑敬上

民106.3.31

(中時電子報)