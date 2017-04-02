墓地雜草起火苗 消防水袋急救災

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桃園市大竹第二公墓今天傳出墓地發生雜草燃燒意外，所幸消防局駐守勤務在旁，快速利用水袋撲滅火勢；消防局也呼籲民眾掃墓時要特別澆熄灰燼後離開。

大竹第二公墓上午傳出墓地旁有雜草意外起火，所幸督導清明節駐守的消防單位在旁，隨即利用水袋實施搶救，並在第一時間控制火勢，未讓火苗擴散。

桃園市政府消防局表示，清明掃墓慎終追遠，但民眾可能會因為燒紙錢時不慎或飄飛，造成餘燼火災，消防局呼籲民眾掃墓時要小心火燭，務必澆熄灰燼後再離開，以減少墓地及山林田野火災發生頻率。1060402

(中央社)