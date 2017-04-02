墾丁音樂季 超跑違規12件

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墾丁音樂季每年都有酷炫的超跑車隊，在墾丁大街展現超跑加速性能，過大音量的引擎聲常讓民眾反感，屏東警方今天表示，昨天音樂季首日的稽查取締，超跑違規12件。

前2年，超跑開始南下參加墾丁音樂季，並在墾丁大街大隊伍的呼嘯「炫酷」，過大音量讓民眾感到反感，警方去年開始針對違規超跑開罰單，今年也與監理站及環保局成立聯合稽查小組，防制超跑脫序違規行為。

稽查小組在台26線省北路段南下車道、墾丁青年活動中心旁、墾丁大街等地點執行路檢勤務，昨天共盤查超跑45輛，告發車輛違規33件，其中超跑違規12件，變更設備1件及未繫安全帶11件。1060402

(中央社)