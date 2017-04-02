抓17歲車手 連帶破獲暴力討債毒咖啡大本營

高雄市三民二分局逮捕17歲楊姓車手（中），並破獲毒品咖啡分裝工廠及疑似暴力討債大本營。（呂素麗翻攝）

高雄市三民二分局逮捕17歲楊姓車手，並破獲毒品咖啡分裝工廠。（呂素麗攝）

高雄市三民二分局逮捕17歲楊姓車手，並在歹徒聚集據點查獲5支棒球棍及13把西瓜刀。（呂素麗攝）

高雄市三民二分局到桃園逮捕17歲楊姓車手，圖為他假冒檢察官所穿的深色西裝（左），右為西瓜刀及棍棒。（呂素麗攝）

高雄市三民二分局日前追查詐騙集團，循線到桃園逮捕在超商打工的17歲楊姓車手，再從冷氣孔爬鑽進詐騙集團據點，內空無一人，卻赫然發現內有13把西瓜刀、5支棒球棍及近500包毒品咖啡包、封口機等工具，槓上開花破獲疑似暴力討債、毒咖啡分裝工廠。

警方指出，三民區王姓家庭主婦（65歲）於去年11月被假冒檢察官的楊姓少年騙走存摺、金融卡，存摺內77萬6000多元被提領一空，詐騙集團以王婦的帳戶為人頭帳戶，再以同樣手法騙走張姓退休工人（66歲）21萬元，兩人共被騙近百萬元，事後報案。

警方調閱路口及提款監視器畫面，追查數月，查出領款車手來自桃園，掌握車手真實身分為念高職夜校而在超商打工的楊姓少年（17歲），藏匿於桃園市平鎮區，本月20日見時機成熟，即報請高雄地檢署檢察官伍振文指揮偵辦，前往當地搜捕楊嫌。

高雄警方分兩路在楊姓少年上班的超商及金陵路據點守候，其中在據點的警方被詐騙集團發現，歹徒還在他們的公line通知成員「有鴿子在樓下，大家勿靠近」；而楊男步出超商被逮時否認是車手，還裝傻「我沒去過高雄啊！」，警方出示他領款的畫面，他啞口無言坦承當車手領款。

警方帶楊姓少年到據點搜索，他說，沒鑰匙，無法進2樓；鎖匠也打不開，剛好據點前有桃園市府人員正在修剪路樹，帶隊三民二分局翁姓警官當機立斷向他們借鋁梯，從2樓冷氣孔鑽進去，警方進到裡面赫然發現歹徒藏匿處竟然有棒球棍、西瓜刀、毒品咖啡包、封口機、點鈔機、一粒眠、可可粉等。

警方懷疑這處也是暴力討債的大本營，內有遠端監控，平常應是詐騙、毒咖啡、暴力討債全部搞在一起；但楊姓少年只坦承詐騙及毒咖啡分裝工廠，不承認有暴力討債，警方將再追查。

警方除查獲楊姓少年假冒檢察官所穿的深色西裝外，一併查獲13把西瓜刀、5支椿球棍、毒品咖啡包479包、米黃色混合粉末3包、橘色混合粉末1包（初驗均有3級毒品反應）、橘色一粒眠286顆、土黃色一粒眠38顆、愷他命k盤1個、封口機3台、點鈔機1台、夾鏈袋1包、研磨器皿（碗、湯匙、刮取卡片組成）1組、可可粉7罐等物。

楊姓少年坦承擔任車手受詐騙集團遙控假冒檢察官南下犯案，得手近百萬元，並於該地分裝毒咖啡要販賣牟利，每包賣500元。

警方訊後，依詐欺及毒品罪嫌移送高雄少年法院，法官裁定收容少年觀護所。

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(中時)