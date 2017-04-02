幕僚發惡意文宣？洪秀柱：支持者難免情緒

國民黨主席洪秀柱(右)前往立法院前，探視抗爭中的退休軍公教。(黃世麒攝)

國民黨主席洪秀柱今到立院門口替抗爭中的「八百壯士」加油打氣。洪秀柱受訪時被問及黨員名冊外洩以及被其他陣營指控洪幕僚發惡意文宣，洪秀柱表示，檯面上的候選人都知道彼此和諧團結的重要，但檯面下的支持者面對自己所支持的對象遭受抨擊、攻擊時，難免會有情緒性的反應，所以各候選人都有在呼籲自己陣營支持者要說好話存好心。

至於被指控洩漏黨員名冊一事，洪秀柱說這是「欲加之罪，何患無辭」，洪秀柱強調，黨已經「嚴、加、徹、查」，黨中央會在投開票所設下重重障礙跟機制，投票一定要持雙證件，避免人頭黨員大戶，沒身分證就不能投票，一定會進行公平公正公開的選舉，讓選務順暢運作，好好辦完選舉。

另外，立法院黨團想邀請各陣營候選人到立院發表政見，洪陣營態度保守。洪秀柱今天表示，黨團總召廖國棟並未親自邀請他，但她知道有這件事，但其實連署都還沒完成，4月17日才知道候選人有哪些人。

洪也強調，黨有既定的程序，將來在有線台與無線台都會舉辦兼具辯論的政見發表會，各地方也會舉行大型政見發表會，希望可以按照黨的規範去做。

(中時)