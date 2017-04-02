「不老」竊盜集團 3老賊相加近200歲

台北市大安警分局逮獲尹姓等3名總歲數近200歲的老賊。（張企群翻攝）

台北市大安區大安路2段3巷內一戶住宅上月17日遭竊，轄區大安警分局獲報，由偵查隊與瑞安街派出所組成專案小組全力追查，鎖定犯嫌身分及行蹤，31日分至台北市、新北市執行搜索，查獲尹姓等3男子組成的竊盜集團，查扣犯罪工具及贓物一批及海洛因、安非他命等毒品，全案依竊盜及毒品等罪嫌送辦。

經查，這個竊盜集團3成員平均年齡逾60歲，其中更有2人年近70歲，犯案時由2名年紀最長的犯嫌指揮及把風，再由年近50歲最年輕的同夥入屋動手行竊，分工井然有序，殊不知警方早已鎖定他們行蹤，兵分多路將3嫌悉數擒獲，一舉瓦解這個竊盜集團。

警方查捕行動中，另在尹嫌住處查獲在場人蔡姓男子是台北地檢署發布的竊盜通緝犯，一併解送台北地檢署歸案。

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(中時)