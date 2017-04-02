林宥嘉曬照曝澳門巧遇「她」 丁文琪吃醋！

林宥嘉曬照曝巧遇對象，丁文琪直呼：「有點吃醋」。（圖／本報系資料照片）

歌手林宥嘉去年11月在臉書發長文，甜蜜求婚丁文琪（Kiki），一句「她說好」，讓小倆口戀情修成正果，並在今年初登記結婚，丁文琪正式升格為林太太。而近日前往澳門開唱的林宥嘉，卻在當地巧遇丈母娘，2人不僅留下自拍照，還傳給人在台灣的丁文琪，讓她直呼：「有點吃醋」。

林宥嘉下周將在台北舉辦演唱會，昨（1日）前往澳門開唱時，在當地巧遇丁文琪的媽媽，兩人在澳門著名地標留下合照，丈母娘散發優雅氣質，美麗入鏡，林宥嘉則是站在最前頭，還卡掉半張臉。

丁文琪看到照片後，透露1日是媽媽的生日，並甜說：「我今年送她喜歡的女婿一枚」，不過看到林宥嘉和媽媽巧遇的開心合照，也讓她直呼：「女兒一個人在家有點吃醋」，並逗趣說這是「傳說中的丈母娘看女婿？」

(中時電子報)