NBA》開心籃網贏球 林書豪秀與親人合照

林書豪2日賽後開心與到場替他加油的親人合照。(取自林書豪LINE官方頁面)

剛好在生涯第400場出賽，就帶領籃網121比111擊敗魔術的林書豪，2日賽後開心在LINE官方頁面貼出與家人合照，且寫著，「非常感謝我的家人來看我的比賽而且我們贏球！」

從這張照片當中，除了可以看到林書豪的雙親，也就是「豪爸」林繼明、「豪媽」吳信信，還有先前跟在影片中鬥嘴的外婆，有了這麼多的親人現場觀戰，難怪豪哥2日打來格外賣命。

(中時電子報)