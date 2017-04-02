無法為李明哲送藥 海基會回應了
針對前民進黨社發部黨工李明哲因涉及危害國家安全活動遭大陸有關單位調查，家屬無法寄送藥品一事。海基會今發出新聞稿表示，寄送藥品涉及海關與醫療限制等事項，需各方配合，已指派人多方洽詢中華郵政、DHL以及便利商店等各快遞寄送通路積極處理。
海基會表示，除上述方式，海基會也以發函、電話向大陸海協會嚴正表達我方要求，目前正嘗試以私人或其他方式處理藥品寄送事宜，清明連假仍指派同仁聯繫處理，相關過程均與家屬保持聯繫。
時代力量立委黃國昌、香港學運領袖黃之鋒今召開記者會，要求立即公開李明哲案相關資訊及協助。面對媒體提問海基會無法協助郵寄藥品至大陸給李明哲，黃國昌痛批，海基會如果連最基本的提送所需藥品都做不到的話，乾脆廢掉算了，養這麼多人幹嘛？
(旺報)
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