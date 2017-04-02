不要的行李箱安全帽別丟 台北市可回收

我要評比

民眾在家資源分類，往往有許多物品難處理，直接丟到垃圾桶。台北市政府環境保護局表示，不要的行李箱、安全帽或雨傘等都可回收。

環保局從去年8月15日起，回收、拆解難分解物品，如廢棄行李箱、安全帽、雨傘、獎盃與獎座等，部分行李箱狀況保持良好，環保局長劉銘龍表示，行李箱維修後，會在再生家具特賣會中販售，平均販售單價約新台幣600元，一場特賣會可賣5個以上，詢問度高，堪稱「明星商品」。

資源循環管理科長崔浩志說，政策上路半年來，共回收2萬2269個行李箱、1萬4108頂安全帽、398座獎座、6萬6261支廢棄雨傘。

崔浩志說，這些物品如果不回收，以採用120公升、最大垃圾專用袋計算，等於省下超過1萬6000個垃圾袋，減少垃圾處理費超過70萬元。1060402

(中央社)