越南外商投資 台資居第4名
越南統計總局數據顯示，今年第1季度引進外資總額達77億1000萬美元，與去年同期相較，成長77.6%；其中，台灣對越南投資金額達6億4418萬美元，排名第4；南韓、新加坡與中國大陸分居前3名。
據統計，今年前3個月共有493項外商新提案獲得越南政府簽發的投資許可，金額達29億1700萬美元；另有223家已獲許可的外商申請擴大投資規模，增資總額達39億4000萬美元；以及1077家外商出資8億5286萬美元購買投資信託股份。
今年前3個月外商主要對越南加工與製造業及不動產等產業投資，投資金額分別為65億4000萬美元和3億4369萬美元。
今年首季共有來自71個國家和地區的外商對越南投資或擴大投資規模，其中南韓的投資金額37億4000萬美元，排名第一，新加坡和中國大陸的投資金額分別為9億1080萬美元和8億2300萬美元，分居第2和第3。
統計也顯示，今年第1季度投資越南的到位資金達36億2000萬美元，年增3.4%。
截至今年3月底，越南累計有效外資提案存量2萬3071項，註冊投資總額3007億美元，實際到位資金達1584億美元。1060402
(中央社)
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