學地理不能呆坐教室 這校要學生動手動腳

我要評比

地理是一門綜合學科，在教室聽講可學不好。苗栗縣竹南高中推出「動手動腳學地理」課程，要學生走到戶外，參與社區總體營造，瞭解所生長的鄉鎮。

十二年國教課綱強調多元選修，雖然還沒正式上路，已經有多所學校先試行。在校長李詩慶的推動下，竹南高中105學年度起於高一開設跨班選修課，課程包羅萬象，從微型品牌、飲食文學、運動裁判法到現代小說，各科老師打破界線，一同開設有趣的選修課。

其中「動手動腳學地理」，把地理課搬到社區裡實作。課程設計中，讓學生運用Google Earth等軟體，學習判讀方位、等高線，對地景有更深入的判讀能力。

地理也講究人的溫度，竹南高中讓學生探查蘆竹湳社區內的三合院、古厝，瞭解社區總體營造的方式，進而更愛惜自己的鄉土。

教育部指出，面對快速變遷的未來，學生必須有多元思考、能整合不同學科知識，未來會鼓勵各校開設跨領域的選修課。1060402

(中央社)