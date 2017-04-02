厄瓜多總統大選決選 將決定亞桑傑命運
厄瓜多經過激進經濟學家柯利亞10年左派統治，將在今天舉行的總統大選決選投票中，決定是否要遵循拉丁美洲近期改走右派的腳步，也左右維基解密創辦人亞桑傑的未來。
法新社報導，這場選舉也左右維基解密（WikiLeaks）創辦人亞桑傑（Julian Assange）的命運。他從2012年起，藏身在厄瓜多駐倫敦大使館接受庇護。
柯利亞（Rafael Correa）在南美產油國厄瓜多主導的經濟繁榮，在最近走上衰落。選民在延續與改變中拿不定主意，民調結果過於接近。
柯利亞親自指定的候選人莫雷諾（Lenin Moreno）將在決選中對上保守派前銀行家拉梭（Guillermo Lasso）。
拉梭上個月在首輪投票中以28%得票率居次，莫雷諾取得39%支持率，排名第1。但根據民調，拉梭在決選中有些微優勢，他的支持率在52.1%和57.6%之間。
在掌控拉美10多年的左派勢力已逐漸式微下，這場選戰也是衡量拉美政治氣候的一項指標。
阿根廷、巴西和秘魯近幾個月都重回右派懷抱，因這個區域陷入經濟衰退，加上左派領導人惹上一連串貪汙醜聞。（譯者：中央社陳昱婷）1060402
(中央社)
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