迎媽祖遇貨車狂追 重機騎士逃進派出所
高雄市王姓男子騎重機車載女性友人北上彰化縣迎媽祖，卻在台南市遇上小貨車逼近狂追10多公里，嚇得逃進派出所報案，警方已調閱監視器，清查小貨車是否違規。
王姓男子3月31日深夜騎重機載女性友人，從高雄鳳山區沿著台17線北上迎駕大甲媽祖，卻突然在台南市安南區轉向逃進台南市政府警察局第三分局土城派出所報案。
王姓男子說，他在台17線遇上1輛小貨車，駕駛惡意逼車、蛇行，甚至一路狂追10多公里，更一度搖下車窗探出頭看他反應，挑釁意味濃厚。
警方依王姓男子重機監視器，找到林姓小貨車駕駛，駕駛供稱，不滿重機騎士亂騎車，才以小貨車逼車。
警方今天表示，已告誡林姓駕駛，且以監視器詳查是否違規，再開單告發。1060402
(中央社)
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