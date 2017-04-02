環保葬逐年增 104年近萬人採行

我要評比

政府推行環境保護自然葬，內政部最新統計，近年來件數逐年增加，從民國95年246件，103年3910件，104年大增為9136件。

台灣土地空間有限，因「入土為安」傳統觀念，過去常出現「死人與活人爭地」現象，經多年推廣，民眾觀念改變，火化率提高。

內政部最新統計，近10年各縣市遺體火化數量由民國95年11萬7044具增加到104年15萬6699具，增加33.88％，占死亡人數比率由85.83％增到95.65％，顯示民眾葬俗觀念持續轉變。

各縣市骨灰（骸）存放設施中，骨骸納入數量由95年4萬8796位減少到104年3萬2840位，減少32.70％；骨灰納入數量則由95年11萬4053位增加到104年15萬2802位，增加33.97％。

火化後骨灰除置於納骨塔，也有人選擇最自然的樹葬、花葬或海葬等方式處理身後事。

將骨灰回歸大自然的環保葬法有不同形式，樹葬是指於公墓內將骨灰藏納土中，再植樹於上，或於樹木根部周圍埋藏骨灰的安葬方式。前副總統李元簇就是選擇樹葬。

不論樹葬或花葬，1、2年後骨灰完全回歸大地，不會污染，土地可循環再使用，環保葬法逐漸受民眾認同，實際執行者逐年增加。

內政部統計，環保自然葬近10年占全年安葬及骨灰（骸）納入數比率呈上升趨勢，95年有246件，104年增為9136件，包含非公墓內936件（公園、綠地等723件、海洋213件）及公墓內（樹葬）8200件。1060402

(中央社)