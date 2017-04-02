環保葬逐年增 104年近萬人採行
政府推行環境保護自然葬，內政部最新統計，近年來件數逐年增加，從民國95年246件，103年3910件，104年大增為9136件。
台灣土地空間有限，因「入土為安」傳統觀念，過去常出現「死人與活人爭地」現象，經多年推廣，民眾觀念改變，火化率提高。
內政部最新統計，近10年各縣市遺體火化數量由民國95年11萬7044具增加到104年15萬6699具，增加33.88％，占死亡人數比率由85.83％增到95.65％，顯示民眾葬俗觀念持續轉變。
各縣市骨灰（骸）存放設施中，骨骸納入數量由95年4萬8796位減少到104年3萬2840位，減少32.70％；骨灰納入數量則由95年11萬4053位增加到104年15萬2802位，增加33.97％。
火化後骨灰除置於納骨塔，也有人選擇最自然的樹葬、花葬或海葬等方式處理身後事。
將骨灰回歸大自然的環保葬法有不同形式，樹葬是指於公墓內將骨灰藏納土中，再植樹於上，或於樹木根部周圍埋藏骨灰的安葬方式。前副總統李元簇就是選擇樹葬。
不論樹葬或花葬，1、2年後骨灰完全回歸大地，不會污染，土地可循環再使用，環保葬法逐漸受民眾認同，實際執行者逐年增加。
內政部統計，環保自然葬近10年占全年安葬及骨灰（骸）納入數比率呈上升趨勢，95年有246件，104年增為9136件，包含非公墓內936件（公園、綠地等723件、海洋213件）及公墓內（樹葬）8200件。1060402
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。