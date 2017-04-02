台中兒童藝術節 連假期間場場爆滿
「2017台中兒童藝術節」配合連假正式登場，接連兩天各場次吸引人潮，甚至開放進場不到10分鐘已滿座。文化局表示，今年兒藝節重頭戲由紙風車劇團演出《雞城故事》，3日晚間7時將於圓滿戶外劇場演出，免費、免索票入場，因座位有限，民眾可得掌握時間。
兒藝節系列活動自4月1日至5月13日舉行，1日首場活動由頑石劇團在西屯區公所演出《黑貓傳奇》，開放進場不到10分鐘就已滿座；當天下午3時由極致體能在大墩文化中心演講廳演出《大風吹》，428個座位全滿，更破例開放部分站位。
今天上午在台中市纖維工藝博物館，由小青蛙劇團擔綱演出《熊的傳說》，開演前大排長龍，近500個座位全滿，兩道走道和後方也站滿了觀眾，全家大小看得津津有味。
文化局表示，台中兒藝節是文化局送給小朋友的重要藝文禮物，今年邁入第11年，透過優質藝文展演，帶小朋友親近藝術，並扶植在地優秀演藝團隊。
參演的大開、極至體能、小青蛙、聲五洲、頑石、童顏等團體，每年都獲得熱烈回響，光去年吸引約4萬6千人次觀賞；今年各演出場次也受到矚目，如8日小青蛙劇團在葫蘆墩文化中心演奏廳將演出《糖果屋》，開放預先索票的400張票券，早已被索取一空，演出當天仍可排隊入場。
紙風車劇團演出的《雞城故事》，取材自莎翁名劇《羅密歐與茱麗葉》人物，敘述雞頭城裡互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族，常為「雞毛蒜皮」小事爭吵不休，偏偏兩家兩對戀人愛苗滋長，全劇透過有趣故事，帶孩子們親近音樂與舞蹈。
(中時)
關鍵字：台中兒童藝術節
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