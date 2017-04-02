回收廢家電製東京奧運獎牌 日本1日啟動

2020年東京奧運會和殘奧會組織委員會1日全面啟動家庭廢舊手機和數位相機等小型家電的回收工作，用來變廢為寶，提煉授予運動員獎牌的金屬材料。在提供合作的NTT都科摩公司的店舖裡，奧運男子游泳獎牌得主松田丈志（32歲）和殘奧游泳運動員山田拓朗（25歲）提供了自己用過的廢舊手機。今後，全日本各地方政府也將陸續開始回收。

共同社報導，被稱為「城市礦山」的廢舊小型家電日本全國每年多達65萬噸，其中相當於844億日元的有用金屬未被利用。呼籲國民提供廢舊小型家電的舉措在奧運會和殘奧會中屬於首創。

在促進國民參與的同時，東京奧運組委會此舉也是讓回收再利用文化在日本滲透，並向全球發出相關訊息的機會，組委會期待能夠成為「對奧運造勢和創造奧運遺產有意義的活動」。松田提供了從老家帶來的3部手機，他說：「我覺得會製造出更能讓日本民眾記憶深刻的獎牌。」

今後，NTT都科摩公司將在全日本約2400家店舖回收各通信營運商的手機，地方政府也將在政府大樓等處設置專用箱回收手機、電腦和數位相機等。

包括尚在協調的部分在內，截至4月1日參加該活動的地方政府達640個。由於日本環境省（相當於台灣的環保署）全面提供合作，向各地方政府發出了通知，參加數急速增加。東京都從2月起開始回收智慧手機等，都知事小池百合子稱已收集到2萬多個。

(旺報)