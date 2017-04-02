遭中國大陸禁止離境 澳學者釋放返雪梨
日前遭中國大陸禁止離境的澳洲學者馮崇義，已於昨天晚間獲准從廣州白雲機場登機離開中國大陸，返回澳洲雪梨。外媒報導，他被要求簽署保密協議，不准對外透露訊問內容。
任教於雪梨科技大學的華裔澳籍學者馮崇義，3月24日準備離開中國大陸返回雪梨時，在廣州白雲機場被天津國安部門以「危害國家安全」為由，阻止出境。
在經過1周的秘密審訊後，馮崇義昨晚傳出已經從白雲機場登機離開中國大陸，並在今天上午平安抵達雪梨。
澳洲廣播公司（ABC）報導，馮崇義在抵達雪梨機場時表示，他被限制離境期間，被要求留在飯店內，只能在飯店內活動，並隨時接受傳喚。
他並表示，在離開中國大陸前，被要求簽署保密協議，保證不會對外透露訊問地點和內容。
馮崇義喊冤說，他沒有做任何犯法的事。他也擔心為他奔走的中國大陸律師可能會遭到北京當局的懲罰，他希望「他們不會這麼做」，這些律師只是履行職責，維護中國大陸法律。
英國廣播公司（BBC）表示，中國大陸外交部發言人陸慷3月30日在例行記者會上表示，中國大陸執法部門依法辦事，馮崇義本人作為一個公民，有義務配合國家機關調查工作。不過這段發言並未出現在中國大陸外交部的官方文字記錄上。1060402
(中央社)
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