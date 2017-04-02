路邊野菜別亂採 最常誤食就屬這3種

清明連假外出掃墓、踏青，看到路邊野菜可別亂採。食藥署統計顯示，民眾最常吃到的有毒植物，包括政院發言人徐國勇曾誤食的姑婆芋，以及曼陀羅、綠褶菇等。

根據衛福部食藥署統計，民國70年至104年，有近177件食物中毒案例是因「天然毒」導致，包括誤食植物或動物的有毒成分。

食藥署表示，有3種野菜最常因外觀長得相似，民眾誤認可食用而把毒菜吃下肚，包括有毒的「姑婆芋」誤認為「芋頭」；把「曼陀羅」誤認為「假酸漿葉」；以及把有毒「綠褶菇」當做「白色雨傘菇」吃下肚，引發中毒事件。

食藥署指出，「姑婆芋」又稱山芋、觀音蓮、天荷等，全株有毒，含草酸鈣、氫氰酸及生物鹼，若誤食會出現喉嚨痛、口腔麻木等症狀，部分患者則伴隨著流口水、口齒不清、吞嚥困難及腹痛。

從外觀看起來，姑婆芋確實和芋頭很像，兩者不同之處在於，芋頭的葉面有絨毛、葉柄與葉面相接處呈深紫色，而且與葉子的缺口距離較遠；姑婆芋表面光滑，水珠無法凝結，葉柄與葉面相接處無紫紅色，且與葉子的缺口距離較近。

另一個俗稱喇叭花的「大花曼陀羅」，全株皆有毒性，含具神經毒性的生物鹼，誤食恐出現口乾舌燥、皮膚潮紅、心跳呼吸加快、頭暈，並可能出現幻聽、幻覺、意識模糊、妄想等神經系統症狀。

不過，民眾卻經常把「大花曼陀羅」和「假酸漿」搞混，大花曼陀羅的花是白色喇叭狀，假酸漿則是圓錐狀且有粗毛，但因葉片長得像，很容易混淆誤食，過去就曾有民眾把大花曼陀羅的葉子作為粽葉包裹食物，引發中毒事件。

此外，外觀看似白色無毒的「綠褶菇」也是常被誤食的毒菇，這種菇還未成熟時是白色的，直到成熟後才會轉為灰綠色，菌蓋呈半球形平展可至寬20公分，誤食後會有噁心、嘔吐、腹痛、血便及脫水等腸胃炎型中毒症狀。

但綠褶菇外觀，卻經常容易和可食用的「白色雨傘菇」、「雞肉絲菇」搞混，這些菇類的菌傘都屬於褐色、白色、灰色系，雞肉絲菇的菇傘有顯著凸起的「傘尖」，較容易辨識，另一項可區分有毒的「綠褶菇」的特徵在於，綠褶菇只要受損就會轉變成褐色，其餘2種則不會。

食藥署表示，近年正積極發展利用分子生物技術的檢測方法，可快速鑑別及確認民眾誤食植物的物種，在最短時間內鑑定出食品中毒元凶，協助中毒者接受正確有效的治療。

食藥署也呼籲民眾別自行採摘食用來路不明的植物，以免傷身，若不慎食用到不明植物，應儘速就醫並保留食餘檢體，以利正確診斷與治療。1060402

(中央社)