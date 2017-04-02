中市書香處處飄！教育部閱讀磐石獎得獎數全國之冠

台中市在教育部106年度閱讀績優學校團體及個人評選創佳績，閱讀的種子在家庭、學校、社區生根發芽。（盧金足翻攝）

台中市長林佳龍推動閱讀，自己也辦了圖書館借書證。（盧金足攝）

台中市教育局長彭富源表示，結合民間資源已成立42座愛的書庫及8座玉山圖書館，提升市民對閱讀的敏感度及參與度。（盧金足攝）

台中市推動閱讀活動成效卓越，在教育部106年度閱讀績優學校團體及個人評選大放異彩，5所學校榮獲閱讀磐石績優學校，6名國中小教師獲得閱讀推手個人獎，閱讀推手團體組則有5所學校閱讀志工團隊獲選，3種獎項獲獎數皆為第一，總獲獎數也是全國第一，四項第一居冠全國。

教育局長彭富源表示，為鼓勵全國中小學重視學生閱讀素養，教育部每年舉辦推動閱讀磐石獎，台中市成立國民中小學推動校園閱讀工作小組，定期召開會議以研擬推動閱讀教育的方案，此外，台中市結合民間資源成立42座愛的書庫及8座玉山圖書館，以提升市民對閱讀的敏感度及參與度。

榮獲今年度閱讀磐石獎的學校有5所，為西苑高中(國中部)、至善國中、南區信義國小、大雅區文雅國小、梧棲區永寧國小，每校獲頒20萬獎勵金，作為學校推動閱讀教育基金。

至善國中「藝享世界，獨步全球」將閱讀融入國際教育；西苑高中國中部則以數位閱讀讓每一位學生「飛閱乘風，攜願遠颺」；信義國小結合偶劇創作「信義愛閱．偶Yeah！」。

文雅國小的「愛閱文雅人-愛閱讀、會閱讀、享閱讀」與永寧國小的「閱動學風，讀步永寧」，建構學校閱讀推動策略，整合學校、家長及民間團體資源，發展多元閱讀教學活動。

在閱讀推手個人組方面，由安和國中教師吳玟蓉、私立曉明女中教師官淑雲、光德國中教師張文銘、瑞穗國小教師賴蕙謙、瑞井國小教師李美緻、宜欣國小教師劉怡伶等人獲獎，透過閱讀在「日常教學」的課堂實踐，帶動全校教師教學方法的創新與激盪，並激發學生閱讀的樂趣和熱情。

此外，閱讀推手獎團體組，省三國小省三故事團團轉、龍峰國民小學龍峰教育志工隊、西寧國小教育志工隊、文山國小教育志工隊圖書組、頭家國小故事志工團隊獲獎，顯示台中市的閱讀推動是全校親師生一起來，閱讀的種子也早已在家庭、在學校、在社區生根發芽。

(中時)