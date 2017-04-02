工人誤觸高壓電線 全身約70％的三度灼傷

戴姓工人誤觸高壓電線，導致全身約70％的三度灼傷。(林雅惠翻攝)

岡山區大莊路一處高壓電塔今天上午9時發生一名工人在維修時誤觸高壓電線，導致全身約70%的三度灼傷，消防人員接獲報案趕到現場時，見這名工人已經自行爬下電塔，送醫過程全程清醒，目前在醫院治療中。

消防人員指出，台電今天進行例行的維修工程，有民眾表示，靠近高速公路341K處旁田地中央的高壓電塔，上午傳出一聲碰的巨響，經查看發現有人受困電塔待救援，於是趕緊趕緊通報119。

消防人員表示，由於事發位置偏僻，消防人員抵達附近，還需步行約200公尺才到達，待救護人員到場時，這名受傷工人已經自行從高約20公尺高塔上爬下，並自行走到救護車旁，隨即將他送往海總醫院急救。

警消指出，這名工人是54歲戴姓男子，誤觸高壓電線後，其上半身的衣服都被燒光，下半身褲子也被燒破好幾個大洞。

台電人員表示，戴姓工人當時爬到定點後準備綁安全繩，疑因右手動作太大，碰觸到跳電線而瞬間觸電，不過詳細事發原因仍需要進一步釐清。

(中時)