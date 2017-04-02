川習會前 黃國昌：美方絕不能犧牲人權

前民主進步黨工李明哲遭中國大陸調查，時代力量籍立法委員黃國昌今天說，「川習會」前呼籲美方，人權議題與價值絕不能被犧牲，成為貿易交換籌碼；他要求中國立刻釋放李明哲。

黃國昌上午與三一八學生運動領袖林飛帆、陳為廷，及香港眾志秘書長、占中運動學生領袖黃之鋒舉行記者會。

黃國昌表示，「川習會（美國總統川普與中國大陸國家主席習近平會面）」6日將首度會晤，雖主要處理美中貿易往來、區域安全問題，但美國是自由、民主、人權重要捍衛者；川習會中，人權議題與價值絕不能被放棄、犧牲，成為貿易利益交換籌碼。

黃之鋒說，去年他到泰國訪問交流，卻在泰國機場無故遭扣留12小時，非常關注李明哲事件，選在川習會前開記者會，希望國際媒體可多些關注，對中國造成輿論壓力；希望美國不會忘記，把人權議題放一邊。

林飛帆表示，李明哲是第一個被依「中華人民共和國境外非政府組織境內活動管理法」逮捕的人，李明哲面對怎樣的司法處境與指控都不得而知。他要呼籲美方，中國無論是在境內或境外對其他國民、NGO（非政府組織）的壓迫，都應在川習會中討論，美方不要棄守對人權、民主價值的堅持。

陳為廷說，李明哲案件不是單一案件，而是習近平在川習會、中國共產黨第十九次全國代表大會前，一步步有計畫的行動。作為台灣運動者，除譴責中共政權，更要求立刻釋放李明哲、公布關押地點，確保李明哲不受酷刑虐待，並要求家屬接見、律師律見及適足醫療護理。

李明哲日前前往中國大陸後隨即失蹤，中國大陸國務院台灣事務辦公室發言人馬曉光3月29日表示，李明哲涉嫌從事「危害國家安全活動」，已接受有關部門調查。1060402

(中央社)