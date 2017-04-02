不只教電腦 老師還幫學生找經費

中學的資訊教師常常得教好幾個班，難和學生互動。新北市溪崑國中教師唐國寶卻很有「溫度」，看到展現出天分的學生，便主動奔走尋找資源，讓年輕人出國圓夢。

唐國寶身兼學校的資訊組長，曾花2年時間把學校的網路系統穩定下來，並導入雲端工具，讓行政、師生聯繫更為方便。他的努力獲得新北市教育局肯定，爭取到經費更新資訊設備，讓班班有網路和電腦，還透過全校網路電話，把手機結合學校分機，方便教師聯繫。

但唐國寶不只是資訊很有一套，他還非常關心學生。曾有一位學生阿豪（化名）家境不好，不像同學有辦法補習，卻仍然展現傑出的數學天分。

唐國寶自己也是貧苦出生，靠半工半讀完成學業，格外能體會清寒生的處境。他不想讓阿豪受到限制，四處奔走尋找經費，曾為了向中華資優學會申請獎學金，在冬天冒雨騎機車進入台北市區，只為阿豪無後顧之憂。

阿豪也沒有辜負唐國寶的期望，在亞洲城市青少年數學奧林匹亞賽中拿下銀牌，順利一路升學到研究所。近日阿豪特別回到母校，找唐國寶一起拍學士照，感謝老師的一路栽培，小小的動作，卻是師生情誼最大的見證。

唐國寶說，看到學生成為有溫度的大人，就是當老師最大的成就。他也曾和樹林扶輪社合作，讓國際交換生定期到各班級交流，一起聊各國的美食、民俗和文化，曾經引發轟動，其他班級的學生還會趁下課時間，圍著教室外觀看。

唐國寶認為「小小資源也可以大大運用」，日前他獲選為教育部全國校長科技領導研習講師，成為校長們的老師，而溪崑國中也成為台灣「雲世代教學」的典範，不僅是國內學校紛紛效法，連對岸中國大陸的學校也來取經。1060402

(中央社)