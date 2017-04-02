平均逾60歲 北市不老竊盜集團遭逮
以尹姓、陳姓男子等3人為首的竊盜集團，平均年齡超過60歲，出沒在台北市與新北市地區，專找住宅行竊，分工縝密，是少數高齡又有系統的集團，早被警方鎖定，循線逮捕。
台北市政府警察局大安分局調查，竊盜集團3月17日在大安路2段3巷內犯案，由2名最年長嫌犯指揮竊盜及把風，再由其他成員入屋行竊，分工井然有序，警方組專案小組，全力追查。
警方鎖定嫌犯身分，3月31日搜索票一舉破獲竊盜集團，逮捕3人，查扣犯罪工具及贓物一批，另在陳姓男子住處找到安非他命1包（毛重14.71公克）、海洛因1包（毛重1.52公克）；另外，尹姓男子住處則查獲蔡姓男子，是台灣台北地方法院檢察署發布竊盜通緝犯。
這群竊盜集團年事雖長，但身手矯健，行竊技術高，警方直呼「不老竊盜集團」，訊後依竊盜、毒品等罪嫌移送法辦。1060402
(中央社)
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